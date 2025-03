« Le dossier du lundi » : entretien avec Martin Pfister

Martin Pfister a 61 ans et siège au gouvernement du canton de Zoug et dirige le département de la santé depuis neuf ans. Il est également candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral le 12 mars. S'il est élu, il devrait hériter de son département, celui de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Le Zougois se présente comme quelqu'un avec de l'expérience, qui travaille de façon systématique et calme. Ayant vécu la crise de la pandémie en 2020 à la tête du département de la santé, il estime être capable de gérer les crises du pays. Concernant le DDPS , il estime que « la priorité est que l'armée soit capable de défendre la Suisse ». Pour le conseiller d'État, les objectifs fixés dans la constitution ne sont pas atteints, et il est important d'avoir aussi une vision axée sur le futur. Le candidat au Conseil fédéral se livre dans un grand entretien avec notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuilleumier :