« Le dossier du lundi » : modification de la loi sur les jeux d’argent

La nouvelle loi sur les jeux d’argent est entrée en vigueur en 2019. Elle vise à protéger la jeunesse et à prévenir l’addiction aux jeux. La conseillère nationale Jessica Jaccoud a déposé une initiative parlementaire, première demande de modification de la loi, qui sera examinée cette semaine par la commission compétente. L’élue socialiste aimerait revoir le type de contrat qui lie la Loterie romande et les restaurateurs ou les kiosquiers. « Ces détaillants sont rémunérés en proportion du volume de jeu. Donc plus les joueurs jouent, plus les détaillants gagnent. » Mais comme l’explique Jessica Jaccoud, le problème, c’est que ces détaillants sont aussi en charge de la prévention. Mais selon une étude réalisée par Groupement Romand d’Étude des Addictions (GREA) et par le CHUV, cela ne fonctionne pas : « Il y a un conflit d’intérêts. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont payés en fonction du volume de jeu de freiner des joueurs. » L’élue socialiste demande que ce lien entre rémunération et volume de jeu soit cassé, dans le but que « la prévention se fasse de manière efficace sur le terrain. »

L’étude démontre également que les détaillants eux-mêmes jouent pour augmenter le volume de jeu de leur machine dans le but de gagner plus. « On voit qu’on est vraiment dans un cercle vicieux. Et que concrètement, la prévention qui doit absolument se faire sur le terrain pour limiter les problématiques du jeu excessif ne se fait pas de manière adéquate, et on ne peut pas blâmer ces détaillants, puisqu’ils sont tenus par cet appât du gain également. »