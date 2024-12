Faut-il toujours poser autant de panneaux photovoltaïques ?

L’annonce a marqué les propriétaires de panneaux solaires la semaine passée : Groupe E a communiqué une mise à jour de ses prix de rémunération de l’électricité issue des installations photovoltaïques, en s’adaptant dès 2025, à la loi sur l’électricité qui entrera en vigueur en 2026. Adieu la rétribution à prix fixe et place à un tarif de référence du marché trimestriel, dont les prix exacts ne sont pas encore connus. Dans la foulée, les autres acteurs neuchâtelois que sont Viteos et Eli10 ont annoncé une adaptation du tarif de reprise de l’énergie photovoltaïque dès 2025, sans s’aligner sur la période trimestrielle pour le moment.

Cette adaptation des prix semble précipitée, mais elle provient d’un constat simple : l’offre est plus importante que la demande, notamment en été. Ou comme le détaille Pascal Murith, directeur de la Société électrique du Val-de-Travers et président de l’AEE (organisation de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique) Neuchâtel : « Aujourd’hui on a une production qui est excédentaire au niveau de l’énergie solaire. Les distributeurs sont déjà en train d’anticiper le marché sur lequel les prix de l’énergie sont en baisse. » Sans adaptation, selon Pascal Murith, tous les clients devraient alors payer pour rentabiliser les installations photovoltaïques des privés.