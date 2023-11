Recours rejeté contre le parc éolien de la Montagne-de-Buttes

Le Tribunal fédéral rejette, pour l'essentiel, les recours contre les parcs éoliens de la Montagne-de-Buttes et de la Montagne de Tramelan. Ces projets d'intérêt national sont jugés conformes aux diverses normes de protection.

Pour le projet neuchâtelois, la 1ère Cour de droit public estime que l'intérêt public à la production d'électricité l'emporte sur les arguments des opposants. Ces derniers contestaient la coordination intercantonale, la production annuelle prévue et l'intérêt national.

Compte tenu des mesures imposées par les autorités, les objections liées au bruit, à la projection d'ombres ainsi qu'à la protection des eaux, du paysage et de la faune sont écartées. Quant à l'utilisation de l'habitat par l'aigle royal, il devra être étudié dans le cadre du permis de construire.

Protection des batraciens

Les deux recours déposés contre le projet bernois sont également rejetés, à l'exception d'un point secondaire. L'établissement de deux dépôts provisoires de terre, durant les travaux, devra prendre en compte la protection des batraciens. Pour le reste, les griefs relatifs au bruit, à la protection du paysage, à l'éclairage nocturne pour la sécurité aérienne et aux chauves-souris ne sont pas retenus.

Le parc éolien de la Montagne-de-Buttes prévoit la construction de 19 éoliennes, pour une production annuelle de 95 gigawattheures (GWh). Les oppositions ont été levées par le canton de Neuchâtel qui a délivré les autorisations nécessaires aux promoteurs, soit le Groupe E, les Services industriels genevois (SIG) et les communes de La Côte-aux-Fées, Val-de-Travers et Les Verrières. Helvetia Nostra et de nombreux particuliers ont saisi le Tribunal fédéral.

Quant au projet de la Montagne de Tramelan, il comprend 7 éoliennes sur deux sites, dont la puissance est évaluée entre 27 et 31 GWh. Après le vote positif des communes de Tramelan et Saicourt (BE), les autorités bernoises ont délivré les permis de construire aux Forces motrices bernoises (BKW), porteuse du projet au côté des communes de Tamelan et Saicourt (BE). La commune des Genevez (JU) et plusieurs particuliers ont saisi le Tribunal fédéral. (arrêts 1C_48/2021, 1C_329/2021 et 1C_335/2021 des 19 octobre et 1er novembre 2023). /ATS