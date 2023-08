Recours contre les éoliennes du Val-de-Ruz rejeté

Une décision favorable au projet des Quatre Bornes. La cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté le recours des opposants au parc éolien. Le promoteur, Groupe E, l’indique mardi matin dans un communiqué. Comme il s’agit d’un projet intercantonal, la décision de la cour porte sur les trois turbines prévues côté neuchâtelois, à La Joux-du-Plâne, sur le territoire de Val-de-Ruz. Les six hélices envisagées à Sonvilier dans le canton de Berne font l’objet d’une procédure distincte.

Pour prendre sa décision, la Cour a examiné divers aspects, tels que l'impact sur l’environnement, l'efficacité énergétique, le patrimoine et la biodiversité. Elle a jugé que l’intérêt national du projet était reconnu, a souligné que le plan directeur cantonal n’était pas remis en question et a estimé les mesures de compensations « pertinentes » et « satisfaisantes ».

Les opposants au projet de parc, des riverains représentés par l’association « Sauvez l’Echelette » peuvent encore déposer un recours au Tribunal fédéral. /comm-jhi