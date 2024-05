Quatre Bornes : une nouvelle votation à Sonvilier autorisée

La population de Sonvilier revotera bel et bien sur le Parc éolien des Quatre Bornes. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté dimanche le recours de 25 citoyens de Sonvilier qui s’opposaient à un second vote sur l’installation de six éoliennes. Dans un arrêté daté du 5 avril 2024, le TF juge que seule la question de la recevabilité du recours peut être portée devant lui et qu’il n’a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation.

Pour rappel, le premier scrutin avait débouché sur un « non » à quatre voix d’écart en 2020. Un refus pas assez net selon certains citoyens qui demandaient un nouveau vote.

Un « coup dur » pour les droits politiques

Le président de l’association Sauvez l’Echelette, Claude Schönenberg, ne cache pas sa déception et pointe du doigt les intérêts du lobby éolien : « Ce que je trouve le plus injuste est que la population a été très bien informée lors du premier vote en 2020. Sous prétexte de ces quatre voix d’écart, on a jugé qu’un deuxième vote devait être organisé pour que le lobby éolien récupère l’argent qui lui a glissé entre les mains. »

Selon l’association, la démocratie n’en sort pas gagnante. « Il semble donc désormais clair que lorsqu’une décision populaire ne plaît pas à certaines personnes, il suffit de déposer une initiative pour exiger de revoter », pointe Claude Schönenberg. « La Cour suprême inflige un coup dur aux droits politiques dans notre commune et dans la Suisse entière. Qu’à cela ne tienne : la population revotera donc sur le parc éolien et la démocratie vaincra », a indiqué jeudi soir l’association Sauvez l’Echelette dans un communiqué.

A noter que du côté neuchâtelois, les trois machines de ce projet des Quatre-Bornes prévues à La Joux-du-Plâne, qui ont été autorisées par toutes les instances cantonales, sont toujours dans l’attente d’une décision du Tribunal fédéral. /jse-gtr