Les infrastructures routières ont du potentiel

Une étude menée par l’État de Neuchâtel montre que les infrastructures routières du canton ont un grand potentiel photovoltaïque. Le territoire est parcouru par près de 370 kilomètres de routes cantonales et différents ouvrages comme des murs, tunnels et autres objets qui peuvent servir de support à des panneaux solaires. Ce qui permettrait, dans l’idéal, d’alimenter l’équivalent de 5'400 ménages. Des conclusions plutôt encourageantes, mais quel est la suite à donner à ce rapport ? Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal, chef du service des ponts et chaussées, explique que la prochaine étape est de voir la faisabilité réelle des différents projets. Des discussions doivent également être menées avec différents fournisseurs d’énergie pour voir s’il y a un intérêt de leur côté.