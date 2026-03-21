Mieux comprendre le cheminement de l’eau jusqu’au robinet

De la source au robinet. Lors de la Journée mondiale de l’eau qui se tient dimanche, les Communes de Boudry et de Milvignes, en partenariat avec l’entreprise Eli10, proposent diverses animations à la plage de Boudry entre 10h et 16 heures. Les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur l’acheminement de l’eau potable, sur la recherche de fuites, sur la consommation des ménages ou encore sur les contrôles de qualité de cette précieuse ressource. Entre 1'000 et 1'500 personnes sont attendues sur le site qui abrite le puits intercommunal de la plaine d’Areuse, ainsi que sa station de pompage. Avec cette infrastructure, la société Eli10, basée à Bevaix, assure entre 50 et 60% de la consommation d’eau de la Commune de Milvignes et 10% de celle de Boudry. Cette dernière localité s’appuie essentiellement sur des sources gravitaires issues de la Montagne de Boudry, selon Raphaël Jeanrichard, responsable du service de l’eau potable chez Eli10.

Le puits intercommunal, inauguré en 1997, permet de puiser quelque 2'800 litres par minute en moyenne d’une nappe phréatique, mais cette capacité peut monter à 8'000 litres par minute au besoin. Le public aura l’occasion de découvrir les lieux lors de la journée de dimanche. Il reste des places pour les visites, sur inscription, de l’après-midi. Lundi, ce sont 140 élèves qui auront l’occasion de franchir les portes de ces installations.

Pour assurer la qualité de l’eau, l’entreprise Eli10 recourt à un traitement au chlore qui permet de détecter d’éventuelles bactéries. « On vérifie chaque semaine s’il y a encore du chlore en bout de réseau », explique Raphaël Jeanrichard. S’il reste du chlore, « ça nous permet d’identifier qu’il n’y a pas de bactérie qui s’est développée ».