Risque de pénurie énergétique : les ramoneurs fortement sollicités

Face à une potentielle pénurie énergétique, de nombreux Neuchâtelois songent à rallumer leur cheminée de salon. Mais ce n’est pas sans risque puisque ces foyers et autres poêles n’ont parfois pas été utilisés ni contrôlés ces dernières années. Il est alors fortement conseillé de faire entretenir son installation avant de la rallumer de sorte à éviter un incendie du conduit. Maître ramoneur au Locle, Adrien Steudler explique que la hausse des mandats est significative. Habituellement, il contrôle entre cinq et dix cheminées par année en vue d’une réhabilitation. A fin août, Adrien Steudler en est à plus de cent entre Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot et La Chaux-du-Milieux.