Le nouveau visage des Jeunes-Rives séduit les Neuchâtelois

Une plage plus large et des pontons qui offrent un accès direct au lac : les Neuchâtelois découvrent cet été la première phase du réaménagement des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Le lieu avait été dévoilé en primeur au public de Festi’Neuch. Désormais, le site est ouvert à tous jusqu’au 1er octobre. Les travaux se poursuivront en effet dès l’automne pour réaliser une crique et la place de jeux, aménager le parc et construire trois bâtiments qui abriteront les vestiaires, un restaurant et un café-bain.





Un réaménagement qui semble faire l’unanimité

En attendant, les baigneurs et les promeneurs interrogés se disent ravis. Sarah évoque un lieu « très convivial et chaleureux ». Maryline apprécie l’accès au lac « très facile ». Elle s’interroge toutefois sur l’absence de canards, de cygnes et de mouettes autrefois très présents sur le site. Chloé est un peu moins enthousiaste : « ce n’est pas très pratique. Les cailloux, ça fait quand même mal aux pieds. Aux pontons, on ne peut pas sauter, mais c’est joli », dit-elle. Sa sœur Astrid trouve de son côté que « la plage est bien mieux qu’avant ». Un avis partagé par son fils Aaron, qui la trouve « cool ». Selon Astrid, la nouvelle disposition des lieux permet de surveiller plus facilement les enfants. Ce constat est partagé par Félicia, qui travaille pour une structure parascolaire proche des Jeunes-Rives et qui emmène régulièrement des enfants à la plage.