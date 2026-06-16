Les Jeunes-Rives valorisées par une création artistique

Les Jeunes-Rives sont en pleine métamorphose. Pour accompagner ce réaménagement, la Ville de Neuchâtel veut valoriser le site avec une création artistique. Les travaux seront terminés en 2027, laissant place à la nature sur toute la surface.

Pour tout chantier d’envergure, 1% des coûts totaux est dévolu à la réalisation d’une œuvre artistique. Dans le cadre de ce pourcent culturel, le Conseil communal lance un appel aux artistes ou collectifs d’artistes pour la création d’une intervention artistique, temporaire ou mobile, qui entrerait « en dialogue avec cette vocation de détente et de loisirs du parc », indiquent les autorités dans un communiqué, ce mardi. Le concours est doté d’un montant de 175'000 francs.

Le concours est organisé en deux phases. Les artistes doivent soumettre un dossier comprenant un CV, un portfolio et une lettre de motivation au service de la culture de la Ville de Neuchâtel en format numérique avec la mention « Pourcent artistique Jeunes-Rives », d’ici au jeudi 20 août 2026 à 17h. A la suite de quoi, un jury indépendant sélectionnera 4 à 5 dossiers pour la suite de la procédure. /comm-bla