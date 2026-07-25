Jeunes-Rives: le Café-bain tape dans l’œil des Neuchâtelois

Ouvert officiellement depuis mercredi dernier, le nouvel établissement géré par Caritas a immédiatement ...
Jeunes-Rives: le Café-bain tape dans l’œil des Neuchâtelois

Ouvert officiellement depuis mercredi dernier, le nouvel établissement géré par Caritas a immédiatement conquis le cœur des amoureux du bord du lac. RTN a tendu le micro aux premiers clients attablés.

Les premiers clients ont pu profiter de la terrasse du nouvel établissement mercredi matin. Les premiers clients ont pu profiter de la terrasse du nouvel établissement mercredi matin.

C’est une nouvelle étape pour les nouvelles Jeunes-Rives à Neuchâtel. Après le restaurant, situé à l’ouest, il y a un mois, c’est au tour du Café-bain d’accueillir désormais la clientèle depuis mercredi 22 juillet le long de la promenade Marthe Robert. Situé devant la faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, cet établissement est géré entièrement par Caritas. Dès cet automne, il proposera aussi deux saunas à l’étage ainsi qu’une salle de repos avec vue sur le lac et les Alpes.

En ce mercredi matin, les curieux ou habituels promeneurs du bord du lac ont rapidement rempli la petite terrasse, au bout de laquelle quelques marches permettent de plonger dans le lac. Les clients regardaient autant leur tasse de café que l’eau du lac turquoise qui donnait à l'endroit une atmosphère de Dolce Vita. « La situation est magnifique, j’aime bien le bois du bâtiment et on a une très belle vue », s’enthousiasme un riverain venu spécialement pour ce jour particulier. « C’est une vue particulière. On voit presque Yverdon depuis notre table. », ajoute son voisin d’en face, lui aussi conquis par le charme de ce petit café. À la table voisine un groupe d’amis nageurs, en pleine récupération, se réjouissent également du lieu. « C’est magnifique, très nature, de beaux espaces et une vue splendide sur le lac », ajoute Danika. 

Notre microtrottoir au Café-bain des Jeunes-Rives:

Ecouter le son

La Café-bain des Jeunes-Rives a accueillir ses premiers clients mercredi, avec une vue imprenable sur le lac. La Café-bain des Jeunes-Rives a accueillir ses premiers clients mercredi, avec une vue imprenable sur le lac.

Les personnes rencontrées apprécient également la complémentarité avec le restaurant des Jeunes-Rives installé à l’Ouest. « Le restaurant on y va pour manger un bon repas, ici c’est plus le snack café et détente. » ajoute Bernard.

Dans les conversations, on évoque aussi largement les futurs saunas dont les fourneaux sont prêts à être chauffés. Ce sera pour octobre, selon le directeur de Caritas, Hubert Pequignot, rencontré sur place. « On a la chance d’avoir le long des rives de petites saunas pendant l’hiver, vers Serrières et Monruz. Mais ici, je suis très intéressé et impatient de tester celle-ci », conclut un client. /lre


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