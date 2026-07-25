Jeunes-Rives: le Café-bain tape dans l’œil des Neuchâtelois

C’est une nouvelle étape pour les nouvelles Jeunes-Rives à Neuchâtel. Après le restaurant, situé à l’ouest, il y a un mois, c’est au tour du Café-bain d’accueillir désormais la clientèle depuis mercredi 22 juillet le long de la promenade Marthe Robert. Situé devant la faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, cet établissement est géré entièrement par Caritas. Dès cet automne, il proposera aussi deux saunas à l’étage ainsi qu’une salle de repos avec vue sur le lac et les Alpes.

En ce mercredi matin, les curieux ou habituels promeneurs du bord du lac ont rapidement rempli la petite terrasse, au bout de laquelle quelques marches permettent de plonger dans le lac. Les clients regardaient autant leur tasse de café que l’eau du lac turquoise qui donnait à l'endroit une atmosphère de Dolce Vita. « La situation est magnifique, j’aime bien le bois du bâtiment et on a une très belle vue », s’enthousiasme un riverain venu spécialement pour ce jour particulier. « C’est une vue particulière. On voit presque Yverdon depuis notre table. », ajoute son voisin d’en face, lui aussi conquis par le charme de ce petit café. À la table voisine un groupe d’amis nageurs, en pleine récupération, se réjouissent également du lieu. « C’est magnifique, très nature, de beaux espaces et une vue splendide sur le lac », ajoute Danika.