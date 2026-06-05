Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Les travaux de réaménagement des Jeunes-Rives se poursuivent. Alors que le site sera rendu à Festi’neuch du 11 au 14 juin, la Ville de Neuchâtel reprendra la main sur les festivités immédiatement après, avec, notamment, la fin du chantier pour le secteur 1.

Le 27 juin, le Conseil communal inaugurera la toute nouvelle Promenade Marthe Robert, du nom de la première femme à traverser le lac de Neuchâtel à la nage à seulement 16 ans. Ensuite de quoi, c’est le café-bain des Jeunes-Rives qui sera en fête. L’établissement, donnant directement sur le lac, avec une terrasse de plus de 50 places, comprenant une offre de restauration et des saunas chauffés au bois, ouvrira fin juillet.





Deuxième étape des travaux

La suite du chantier de réaménagement se fera pendant la saison de baignade, sans toutefois empiéter sur les zones de loisirs. Durant les vacances scolaires, la place rouge sera entièrement accessible, avec deux terrains de beach-volley provisoires à l’ouest. Dès l’automne, un terrain plus vaste sera installé au nord de la place de jeux.

Certaines zones végétalisées seront toutefois interdites aux promeneurs, afin de laisser l’herbe pousser dans les meilleures conditions. De nouveaux arbres seront plantés dans l’intervalle. Une grande inauguration est prévue à l’été 2027 pour l’intégralité du site. À noter que récemment, la plage a été distinguée par l’association Patrimoine suisse comme l’un des 50 plus beaux lieux de baignade en Suisse. /comm-bla