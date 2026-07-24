Plage des Jeunes-Rives : des vols par dizaines dans les casiers

Des individus ont commis une série de vols dans les nouveaux casiers. La Police neuchâteloise ...
Plage des Jeunes-Rives : des vols par dizaines dans les casiers

Des individus ont commis une série de vols dans les nouveaux casiers. La Police neuchâteloise et la Ville prennent des mesures afin d’empêcher que cela ne se reproduise.

La prudence est de mise aux nouveaux casiers des Jeunes-Rives. La prudence est de mise aux nouveaux casiers des Jeunes-Rives.

Plus de 75 casiers ont été visités ces dernières semaines. Le chiffre est impressionnant. À la suite de témoignages transmis à RTN, la Police neuchâteloise confirme que depuis l’ouverture des nouveaux vestiaires des Jeunes-Rives, une quinzaine de plaintes pour vol ont été déposées.

Deux individus ont été interpellés par la police en flagrants délits. Ce qui est rassurant, c’est que depuis cette interpellation, il n’y a plus eu de cas. Pour le porte-parole de la Police neuchâteloise, Georges-André Lozouet, « cela démontre une fois de plus que deux personnes peuvent à elles seules concentrer un nombre important de délits et influencer la statistique ». Il souligne que « des passages par la police et la sécurité publique sont réalisés ».

Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel a procédé à des modifications « immédiates » afin de renforcer les installations. La chargée de communication de la capitale cantonale Sophie Schneider indique que « dès que la Ville a eu connaissance des premiers vols, elle a mandaté une entreprise de serrurerie pour renforcer le système de verrouillage, qui est opérationnel depuis ce mardi. Par ailleurs, en semaine et durant les heures de bureau, un employé de la Ville se rend régulièrement sur place pour veiller au bon fonctionnement de l’installation ».

La Ville ne s’est pas arrêtée là : elle a porté plainte et a demandé une présence renforcée de la police dans la zone tout en renforçant aussi celle de sa Sécurité publique.

Enfin, la Police neuchâteloise rappelle que durant la période estivale, les vols sur les plages ou dans les lieux fréquentés par les touristes connaissent toujours une hausse. Près de 40 vols ont ainsi été signalés depuis fin avril dans le canton. Une statistique qui semble stable en comparaison des dernières années selon la Police neuchâteloise. /aju


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