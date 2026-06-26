Le Café-bain des Jeunes-Rives, « un rêve devenu réalité » pour Caritas Neuchâtel

Construit en bois, sur pilotis, il est difficile de ne pas le voir lorsqu’on se balade au bord du lac à Neuchâtel. Une soirée découverte du Café-bain des Jeunes-Rives était organisée jeudi soir en compagnie d’un parterre d’invités, de partenaires et des autorités. Ce nouvel établissement ouvrira ses portes fin juillet, le temps d’aménager l’intérieur. Construit par la Ville de Neuchâtel, il sera exploité par Caritas Neuchâtel. Son identité sera donc fidèle aux valeurs de l’institution comme l’explique Anna Hirsch, co-gérante du Café-bain des Jeunes-Rives : « On rêve de mixité, d'une sorte de place de village au bord du lac où l'on se rencontre pour échanger, pour passer du temps ensemble et évidemment aussi boire et manger de bonnes choses. »
Anna Hirsch : « Nous aurons une magnifique zone de repos avec vue sur le lac. »
Ce nouvel établissement est notamment composé, à l’étage, de deux saunas. Ils seront ouverts d’octobre à avril et pourront accueillir simultanément environ 20 personnes. Spécificité : les mercredis seront réservés aux femmes. L’espace restauration, au rez-de-chaussée, compte 26 places à l’intérieur (qui peut s’étendre à 36 avec une annexe) et une terrasse de 55 places. « Il sera possible d’y déguster des produits de la région, des fondues. Il y aura aussi des menus végétarien et végane, c’est important pour que chacun puisse y trouver ses comptes », détaille Anna Hirsch.
« Les tarifs seront accessibles et il y aura des rabais avec la carte culture. »
L’été, lorsque l’établissement sera ouvert tous les jours, entre deux et cinq salariés travailleront au quotidien. « Et une quarantaine de bénévoles sont intéressés à venir nous aider », précise Anna Hirsch qui conclut que « oui, avec ce Café-bain, on peut parler d’un rêve devenu réalité. » /jpp