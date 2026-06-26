Le Café-bain des Jeunes-Rives, « un rêve devenu réalité » pour Caritas Neuchâtel

Construit en bois, sur pilotis, il est difficile de ne pas le voir lorsqu’on se balade au bord du lac à Neuchâtel. Une soirée découverte du Café-bain des Jeunes-Rives était organisée jeudi soir en compagnie d’un parterre d’invités, de partenaires et des autorités. Ce nouvel établissement ouvrira ses portes fin juillet, le temps d’aménager l’intérieur. Construit par la Ville de Neuchâtel, il sera exploité par Caritas Neuchâtel. Son identité sera donc fidèle aux valeurs de l’institution comme l’explique Anna Hirsch, co-gérante du Café-bain des Jeunes-Rives : « On rêve de mixité, d'une sorte de place de village au bord du lac où l'on se rencontre pour échanger, pour passer du temps ensemble et évidemment aussi boire et manger de bonnes choses. »