« La place de jeux des Jeunes-Rives n’est pas dangereuse »

Des parents s’interrogent sur les réseaux sociaux à propos de la sécurité de leurs enfants sur la nouvelle place de jeux des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Le chef de l’Office des parcs et promenades de la Ville, Eddi Macuglia, rassure : « Très peu d’accidents nous sont remontés ».
La place de jeux des Jeunes-Rives à Neuchâtel est-elle trop dangereuse ? C’est l’inquiétude que laissaient transparaitre les commentaires de certains parents sur Facebook l’été passé. La disposition peu habituelle des jeux de la place inaugurée il y a un peu moins d’une année ainsi que son sol recouvert de petit gravier semblent interpeller. Pourtant la place de jeux est bel et bien aux normes, rassure Eddi Macuglia le chef de l’Office des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel. « Les normes sont dictées par le bureau de prévention des accidents (BPA) et c’est aussi eux qui viennent ensuite contrôler que tout est respecté », explique-t-il. De plus, la Ville a mandaté une entreprise privée pour effectuer un deuxième contrôle et des tests un peu plus poussés. « La place de jeux a passé haut la main tous ces tests », se réjouit Eddi Macuglia.
Eddi Macuglia : « Les hauteurs de chute sont prises en compte. »
Alors que les places de jeux plus « traditionnelles » misent sur des dalles en caoutchouc pour leur sol, aux Jeunes-Rives elles laissent place à des gravillons. Selon le chef de l’Office, ces derniers sont de très bons amortisseurs de chutes et présentent des avantages écologiques majeurs. « Les dalles sont très polluantes au contraire des graviers », ajoute-t-il.
« En terme de pollution, ce n'est pas ce qu'on espère de mieux pour ces places de jeux. »
Depuis son inauguration, la place de jeux des Jeunes-Rives est encore peu ombragée. Quelques zones d’ombre ont été installées au centre du lieu, mais des progrès restent à faire selon Eddi Macuglia. « Nous sommes à l’étude pour agrandir ces ombrages. Toutefois, cette solution sera provisoire puisque nous espérons que d’ici 15 ans, les arbres auront poussé et porteront une ombre qui sera plus agréable sur ce lieu. », détaille-t-il.
Une place de jeux qui joue avec l’imagination des enfants
Les modules présents sur cette place de jeux ne répondent pas à un mode d’emploi spécifique, selon le chef de l’Office des parcs et promenades. « Les enfants peuvent s’amuser grâce à leur imagination ». Ainsi, pas d’échelle menant à un toboggan, ni balançoires, mais des modules moins intuitifs. Ce principe garantit mieux la sécurité des enfants, selon Eddi Macuglia.
« Y'a pas vraiment de mode d'emploi. »
Finalement, faut-il alors partir du principe que par définition une place de jeux peut conduire à des accidents ? Oui, estime le chef de l’Office tout en nuançant. « Nous avons très peu de cas d’accident qui nous sont remontés au sein de l’Office. Je pense qu’il y a bien plus de pépins lorsqu’on joue au football ou que l’on se rend à la patinoire », conclut-il. /crb