« La place de jeux des Jeunes-Rives n’est pas dangereuse »

La place de jeux des Jeunes-Rives à Neuchâtel est-elle trop dangereuse ? C’est l’inquiétude que laissaient transparaitre les commentaires de certains parents sur Facebook l’été passé. La disposition peu habituelle des jeux de la place inaugurée il y a un peu moins d’une année ainsi que son sol recouvert de petit gravier semblent interpeller. Pourtant la place de jeux est bel et bien aux normes, rassure Eddi Macuglia le chef de l’Office des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel. « Les normes sont dictées par le bureau de prévention des accidents (BPA) et c’est aussi eux qui viennent ensuite contrôler que tout est respecté », explique-t-il. De plus, la Ville a mandaté une entreprise privée pour effectuer un deuxième contrôle et des tests un peu plus poussés. « La place de jeux a passé haut la main tous ces tests », se réjouit Eddi Macuglia.