Un nouveau décor pour Festi’neuch

Une 23e édition lancée sous les meilleurs auspices. Festi’neuch a ouvert ses portes sous le soleil, jeudi en fin d’après-midi. La foule était au rendez-vous pour écouter les concerts de Zaho de Sagazan ou encore de Louise Attaque. La chanteuse française était d’ailleurs la première à se produire sur la nouvelle scène Cargo, qui offre un couvert plus large et plus aéré.

Les festivaliers ont aussi pu découvrir en primeur le nouveau réaménagement des Jeunes-Rives, tel qu’il est prévu durant l’été, avant la poursuite des travaux en octobre.

La plage est désormais plus large. L’accès au lac se fait par des gradins en béton et des pontons en bois s’avancent sur l’eau. Plusieurs structures en bois offrent également des places assises et de l’ombre.





Des festivaliers ravis

Les festivaliers interrogés se disent enchantés. Pour Sarah, « ça donne un air d’Ibiza ». Sophie salue de son côté le fait que la plage ait été agrandie. Aux yeux de Jean-Charles, « c’est un super aménagement ». Quant à Virginie, elle émet quelques inquiétudes concernant la biodiversité et les petits animaux qui vivaient sur ces berges jusque-là, mais salue l’accès facilité pour les personnes âgées, par exemple. De son côté, Lionel, venu du Valais pour l’occasion, découvrait les lieux pour la première fois. « C’est très bien fait », dit-il. Son seul regret : « ne pas avoir pris de maillot de bain », mais il compte bien se rattraper l’année prochaine.