Festi’neuch, mode d’emploi

Profiter pleinement de Festi’neuch. C’est quelque chose qui ne s’improvise pas. Le grand rendez-vous musical des Jeunes-Rives à Neuchâtel, ça commence jeudi. Pour faire la fête sans se prendre la tête, la rédaction de RTN vous propose quelques conseils pratiques.





La mobilité

Si vous souhaitez vous rendre à Festi’neuch, quel que soit le jour, une certitude : ne le faites pas en voiture. C’était déjà difficile les années précédentes, c’est devenu pratiquement impossible. Le parking des Jeunes-Rives est définitivement fermé, même chose pour celui de Panespo. Et les places du quartier des Beaux-Arts sont en nombre limité et payantes jusqu’au samedi.

Si vous venez de loin, la voiture peut éventuellement rester une option. Mais laissez-là dans un des parkings de relais de la ville de Neuchâtel, à Serrières, au Nid-du-Crô ou à Pierre-à-Bot et faites le reste du trajet en bus ou en tram.

Si vous êtes plus près, pourquoi ne pas venir à vélo ? Un parking surveillé pour deux roues est disponible à proximité du Musée d’art et d’histoire, grâce à l’Association transport et environnement. L’autre option, c’est les transports publics. En bus, les lignes TransN 101 et 121 desservent le Littoral. En train, on peut relier la gare aux Jeunes-Rives via le Fun’ambule.

Pour rentrer après minuit, des navettes supplémentaires sont offertes par Festi’neuch. Elles vous emmènent vers les principales destinations dans la région. Et elles partent toutes de l’arrêt Université Sud. Sinon, à la Place Pury, vous pouvez tenter un retour par le Noctambus ou le NoctamRUN.





Les billets

Cette édition 2026 du festival est complète, mais Festi’neuch met à disposition une plateforme en ligne d’achat et revente de billets. Vous avez une entrée et finalement vous ne pouvez pas venir ? Proposez-la sur le site. Attention, ça ne fonctionne que pour les billets journaliers et les abonnements, pas les billets famille ou les diverses offres à prix réduit. Selon Festi’neuch, cette plateforme est la seule manière fiable d’éviter les fraudeurs et les offres de fausses entrées. Deux conseils à garder en tête si vous souhaitez vous procurer un billet en vente via les réseaux : évitez d’acheter à quelqu’un que vous ne connaissez pas. Et méfiez-vous des offres publiées massivement, sous de nombreux posts différents.





Les conseils pratiques

N’oubliez pas qu’à Festi’neuch, vos billets de banque et vos pièces de monnaie ne servent à rien. On paye par carte ou par Twint.

Pour vous rafraichir, vous pouvez amener une gourde avec vous, mais vide. Vous la remplirez dans un des nombreux points d’eau gratuits proposés sur le site. Vous pouvez emporter de la nourriture avec vous, mais uniquement si elle est fermée et pré-emballée.

Prévoyez vous-même de vous protéger contre le soleil. Ça pourrait taper fort. Par contre, en ce qui concerne la protection contre le bruit, des bouchons d’oreilles sont disponibles sur le stand info.

Et puis si vous êtes en situation de handicap, Festi’neuch propose un parking spécial, un accueil près de l’entrée et une estrade face à la scène du Cargo et du Lacustre.

RTN vous propose une émission spéciale Festi’neuch jeudi, vendredi et samedi entre 16h et 18h. Un événement également à vivre sur rtn.ch. /jhi