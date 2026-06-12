Plus de 2000 bénévoles engagés à Festi'neuch : un record

La 25e édition de Festi'neuch bat son plein. Dans l'ombre, vous les croisez à l'entrée, dans le site du festival, au détour d'une scène, sans compter tous ceux qui ont oeuvré à la préparation de l'infrastructure ou à l'accueil des artistes : les bénévoles sont partout. Cette année, plus de 2000 personnes donnent de leur temps pour faire passer le plus beau des moments aux festivaliers. Un record.

Gageons que la situation de Festi'neuch fait des envieux, alors que de nombreux festivals peinent à trouver des bonnes âmes. L'annulation de la fameuse after des bénévoles, l'an dernier, en raison de la tempête ayant frappé le site le dimanche, aurait-elle poussé certains à revenir cette année ? Dans tous les cas, l'événement n'a pas eu à se démener pour trouver ses bénévoles, qui oeuvrent dans tous les coins des Jeunes-Rives. Nous les avons suivi en vidéo, quelques heures avant l'ouverture des portes, jeudi soir. /bla