Quatre jours de joie et de liesse à Festi’neuch

Parmi les têtes d’affiches, les festivaliers ont pu retrouver Jean-Louis Aubert, Ben Mazué ou encore Vanessa Paradis. Lorie a aussi célébré son premier concert en festival de sa carrière ce dimanche.

La programmation se voulait variée, avec notamment des artistes en pleine ascension comme la nouvelle voix de la musique électronique, THÉA. Celle-ci a attiré une foule record sur la scène de la Marée vendredi soir. Tout comme l’artiste Perceval, connu pour sa « techno médiévale », qui a poussé les festivaliers à prendre possession des rives du lac pour danser, faute de place devant la scène Lacustre dans la nuit de vendredi à samedi. Ces rives sont justement en plein réaménagement. Antonin Rousseau tient à souligner l’« excellente collaboration avec les différents services de la Ville de Neuchâtel », qui gardent toujours une place pour Festi’neuch.