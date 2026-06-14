Quatre jours de joie et de liesse à Festi’neuch

Les dernières notes de l’open air neuchâtelois sonneront ce soir. Les organisateurs tirent un premier bilan « extrêmement positif ». Une soixantaine d’artistes se sont produits devant pas moins de 60'000 spectateurs depuis jeudi, sans incident majeur.
La déferlante de décibels de Festi’neuch touche à sa fin. Le bord du lac de Neuchâtel a été investi depuis jeudi soir par pas moins de 60'000 festivaliers. Comme chaque année depuis 2019, le festival était déjà complet avant même son ouverture. Le fidèle public a profité d’une météo favorable. Dimanche après-midi, Antonin Rousseau, directeur de Festi’neuch, présente un premier bilan très positif. Il nous confie que le public s’est rassemblé en communion pour « célébrer la vie, simplement ». Le tout de manière lucide et sans oublier les crises auquel notre monde fait face, à l’image de divers artistes engagés qui ont émis des messages politiques.
Antonin Rousseau : « Quatre jours de joie partagée. »
Parmi les têtes d’affiches, les festivaliers ont pu retrouver Jean-Louis Aubert, Ben Mazué ou encore Vanessa Paradis. Lorie a aussi célébré son premier concert en festival de sa carrière ce dimanche.
La programmation se voulait variée, avec notamment des artistes en pleine ascension comme la nouvelle voix de la musique électronique, THÉA. Celle-ci a attiré une foule record sur la scène de la Marée vendredi soir. Tout comme l’artiste Perceval, connu pour sa « techno médiévale », qui a poussé les festivaliers à prendre possession des rives du lac pour danser, faute de place devant la scène Lacustre dans la nuit de vendredi à samedi. Ces rives sont justement en plein réaménagement. Antonin Rousseau tient à souligner l’« excellente collaboration avec les différents services de la Ville de Neuchâtel », qui gardent toujours une place pour Festi’neuch.
« On a dû faire preuve de flexibilité. »
Le festival était porté par plus de 2'000 bénévoles, souvent fidèles d’année en année. Ils ont permis à la manifestation de se dérouler sans encombre. Le bilan sanitaire et sécuritaire est très positif : aucun incident majeur à déclarer. Antonin Rousseau explique qu’après la tempête et l’évacuation forcée de près de 7'000 personnes l’année dernière, les organisateurs ont souhaité « tirer un maximum d’enseignements ». Des sorties de secours ont notamment été rajoutées. Ce cadre sécuritaire est aussi le fruit de tout un travail d’accueil et de prévention sur le site du festival.
« La sécurité, c’est ce qui permet à la fête et à la joie d’exploser. »
Une partie de ces bénévoles logeait au camping du festival, qui a connu une grande fréquentation avec 216 nuitées. Les quatre jours de Festi’neuch se clôtureront dimanche soir avec le concert du rappeur franco-rwandais Gaël Faye à 21h30. La prochaine édition du festival est d’ores et déjà agendée du 10 au 13 juin 2027. Les travaux de réaménagement des Jeunes-Rives seront alors terminés. /ewa