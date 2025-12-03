Festi’neuch lève le voile sur ses têtes d’affiche 2026

Festi'neuch lève le voile sur une partie de sa programmation pour son édition 2026. Le festival neuchâtelois, promet une affiche variée mêlant artistes confirmés et talents émergents du 11 au 14 juin sur les Jeunes-Rives.

Parmi les têtes d'affiche annoncées, on retrouve des noms bien connus du public francophone. Vanessa Paradis, icône de la chanson française, fera son retour sur scène. Jean-Louis Aubert, figure emblématique du rock hexagonal, sera également de la partie. Le rappeur et écrivain Gaël Faye apportera sa poésie engagée, tandis que Ben Mazué charmera le public avec ses textes intimistes.

La scène rock sera représentée par le groupe suédois The Hives, connu pour ses performances énergiques, et les vétérans français Les Wampas. Les amateurs de musiques électroniques pourront compter sur la présence d'Odezenne et du trio Vald x Vladimir Cauchemar x Todiefor.

Le festival fait également la part belle aux artistes locaux avec la présence du Neuchâtelois Junior Tshaka, figure incontournable du reggae suisse. La jeune génération sera représentée par Adèle Castillon, THÉA et Bamby, entre autres.

Cette programmation éclectique, qui mêle genres musicaux et générations d'artistes, promet une 25e édition mémorable pour Festi'neuch. Les organisateurs n'ont dévoilé qu'une partie des artistes, laissant présager d'autres belles surprises à venir pour cette édition anniversaire. /comm-mlm