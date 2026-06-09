Un Festi’neuch encore plus sûr

Après la tempête de l’an dernier, Festi’neuch a encore amélioré son système d’alerte et d’évacuation. Nouvelles sorties de secours, ajout de stations météo, messages pré-enregistrés destinés au public ou encore achat de mégaphones viennent compléter l’arsenal déjà en place depuis des années.
« On ne peut pas tout prévoir, mais on peut s’y préparer ». Antonin Rousseau et son équipe ont encore renforcé le dispositif de sécurité de Festi’neuch. L’an dernier, la manifestation avait été frappée par un orage tempétueux qui avait entraîné l’évacuation du site des Jeunes-Rives à Neuchâtel et l’annulation des concerts du dimanche. À la suite de cet évènement, les organisateurs du festival ont identifié des points d’amélioration du protocole d’urgence. « Le nombre de sorties de secours est, par exemple, passé de quatre à six », précise Antonin Rousseau, le directeur et programmateur de Festi’neuch. « On a renforcé la communication pour que l’information soit diffusée au public encore plus rapidement et partout, en cas d’évacuation d’urgence. Car on a identifié quelques angles morts sur le site. »
Antonin Rousseau : « On a voulu tirer un maximum d’enseignements de l’expérience de l’an dernier. »
La communication a été améliorée « avec des messages pré-enregistrés destinés au public qui seraient diffusés sur toutes les scènes en boucle. On a aussi investi dans des mégaphones. » Le festival a également installé deux stations météo supplémentaires entre Yverdon et Neuchâtel. « Nous avons un contrat et un mandat spécial avec MétéoNews qui nous dédie des ressources durant tout le week-end. Si nécessaire, un météorologue peut aussi venir sur place », détaille Antonin Rousseau.
« En termes d’arsenal de prévisions, on peut difficilement faire mieux. »
Former et sensibiliser plus de 1'800 bénévoles
Antonin Rousseau tient à relever : « Nous n’avons pas attendu l’épisode 2025 pour nous préparer, pour nous entraîner à former nos équipes, ça fait plus de dix ans qu’on le fait. Mais évidemment que l’expérience vécue l’année passée a été un exercice extrêmement efficace pour toutes les équipes. » La communication a néanmoins a été améliorée avec des mémos plus précis et détaillés dans les différents espaces en cas d’évacuation urgente. « On peut également communiquer avec l’ensemble des bénévoles par SMS et les informer en temps réel et extrêmement rapidement », ajoute le directeur de Festi’neuch.
« Aucun des 1'800 bénévoles ne viendra à Festi’neuch sans avoir en tête l’évacuation de l’an dernier, sans se renseigner sur les bons réflexes à avoir. »
Des réflexions ont aussi été menées autour de l’accompagnement des personnes une fois à l’extérieur du site, explique Antonin Rousseau.
« On veut encore davantage soigner l’orientation et l’accompagnement du public, une fois à l’extérieur du site. »
Festi’neuch se tient de jeudi à dimanche sur le site des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Selon les premières tendances météo, le beau temps sera de la partie et le risque d’orage est, pour l’heure, faible. /jpp