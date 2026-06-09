Un Festi’neuch encore plus sûr

« On ne peut pas tout prévoir, mais on peut s’y préparer ». Antonin Rousseau et son équipe ont encore renforcé le dispositif de sécurité de Festi’neuch. L’an dernier, la manifestation avait été frappée par un orage tempétueux qui avait entraîné l’évacuation du site des Jeunes-Rives à Neuchâtel et l’annulation des concerts du dimanche. À la suite de cet évènement, les organisateurs du festival ont identifié des points d’amélioration du protocole d’urgence. « Le nombre de sorties de secours est, par exemple, passé de quatre à six », précise Antonin Rousseau, le directeur et programmateur de Festi’neuch. « On a renforcé la communication pour que l’information soit diffusée au public encore plus rapidement et partout, en cas d’évacuation d’urgence. Car on a identifié quelques angles morts sur le site. »