Festi’neuch dans l’objectif de Stéphane Besson depuis 17 ans

Les Jeunes-Rives ont une nouvelle fois vibré au rythme de Festi’neuch vendredi soir à Neuchâtel. Pour cette deuxième soirée de concerts, le public a pu s’égosiller sur les rythmes d’Adèle Castillon ou encore de Ben Mazué.

Le festival de musique vit ce week-end sa 25e édition. Chaque année, entre 10 et 15 photographes affiliés à l’événement s’attellent à capter les moments forts de Festi’neuch. Parmi eux figure Stéphane Besson qui compte 17 éditions d’affilée à son actif. Vendredi, il a immortalisé les concerts d’Odezenne et de La Chaux-de-Fonnière Prune Carmen Diaz, « deux petites scènes », dit-il, en comparaison avec la soirée de jeudi où Stéphane Besson était dans la fosse, l’objectif fixé sur Jean-Louis Aubert, « un artiste de ma génération, que j’adore écouter ».

L’un des moments forts de sa carrière, c’est le concert de Shaka Ponk en 2012. « Au deuxième morceau, le chanteur se jetait déjà dans la foule. C’était des moments inoubliables pour nous photographes ». Et Stéphane Besson d’ajouter : « On a de temps en temps un échange avec l’artiste, un regard, où l’artiste vient vers nous pour faire cette photo ».