Vol et incendie à Neuchâtel

Samedi dernier vers 6h30, un feu s’est déclaré dans un immeuble de la rue du Clos-Brochet à Neuchâtel, annonce la Police jeudi dans un communiqué. Le déclenchement de l’alarme a permis d’évacuer ses résidents et de maitriser le sinistre. Il n’y a pas eu de blessé. L’enquête a permis de déterminer que le lieu avait subi un cambriolage et que les malfrats avaient ensuite versé et mis le feu à du liquide inflammable pour effacer toutes traces d’effraction. Deux individus ont été identifiés et interpellés, ce qui a permis à la Police de récupérer le butin. /comm-fba