Déménagement temporaire de la police de proximité de Neuchâtel

« Il s’agit de refaire toute la partie de l’accueil du public », indique Georges-André Lozouet. La réception, les locaux de la police de proximité et le quartier carcéral, où sont détenues les personnes en garde à vue et qui n’est plus aux normes, feront également l’objet de rénovations.

Certains citoyens continueront d’avoir des rendez-vous au bâtiment des Poudrières durant les travaux, dans les affaires qui ont trait à la police judiciaire ou à la circulation, notamment. Pour ce faire, une réception provisoire sera aménagée, dont l’accès se fera par la rue des Tunnels.

La Police neuchâteloise indique que ce vaste chantier permettra de renforcer la sécurité du personnel, ainsi que la confidentialité et l’anonymat des visiteurs. Les conditions dans lesquelles se dérouleront les auditions des victimes et des prévenus seront aussi améliorées. /sbm