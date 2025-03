Un jeune joggeur perd la vie

Tragique accident mercredi en fin de journée à Chez-Le-Bart. Un joggeur de 19 ans a perdu la vie sur un chemin vicinal vers 18 heures. La victime s’est retrouvée coincée sous un véhicule qui sortait d’un terrain privé. Le chauffeur a 87 ans.

Alertée par un témoin, la Centrale neuchâteloise d'urgence a immédiatement déployé des moyens de secours sur les lieux. Les premiers répondants sont intervenus avant l'arrivée d'une ambulance et du SMUR. Un hélicoptère de la REGA a également été mobilisé. Malgré l'intervention rapide des secours et leurs efforts de réanimation, la victime, un jeune homme de 19 ans domicilié dans la région, a succombé à ses blessures.

Un soutien psychologique a été mis en place par le « Careteam » pour accompagner la famille de la victime et la personne ayant appelé les secours. L’automobiliste a quant lui a fait l’objet d’une prise en charge médicale. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident. Enfin, la Police neuchâteloise lance un appel à témoins : toute personne ayant été témoin de ce tragique accident peut la contacter au 032 889 90 00. /comm-aju