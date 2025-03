Alcool en hausse sur les routes neuchâteloises

Le nombre d’accidents sur les routes neuchâtelois est similaire à celui de l’an dernier, mais il augmente par rapport aux dix dernières années, rapporte la police neuchâteloise dans un communiqué. En 2024, 397 accidents avec dommages corporels ont causé la mort de six personnes, et 463 autres ont été blessées.

Les principales causes d’accidents sont liées au comportement des conducteurs, que ce soit leur vitesse, des refus de priorité ou encore l’inattention et l’inaptitude à la conduite. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs enregistré une hausse des cas de conduite sous influence de l’alcool, un chiffre qui est monté à 4,03% l’an dernier contre 3,95% en 2023. On compte aussi 140 conducteurs testés positifs aux stupéfiants, dont 20 lors d’accidents de la circulation.





Véhicules autonomes

Depuis le 1er mars 2025. La législation fédérale anticipe l’introduction des véhicules « autonomes », bien qu’aucun n’ait encore été homologué en Suisse. Ces derniers seront autorisés à circuler sur les autoroutes et certains tracés dès que la demande sera faite. Les conducteurs devront toutefois remplir certaines conditions. Les véhicules « sans conducteur » ne pourront eux aussi circuler que sur certains tronçons, ce qui ne concerne pas encore le canton.

Le parcage automatique ne sera autorisé que dans les parkings adaptés. À ce jour, il n’y en a aucun qui soit équipé en Suisse.





Nouveautés dans le canton

Pour la première fois dans le canton de Neuchâtel, un radar fixe sera opérationnel dans une zone limitée à 30km/h, dès le 10 mars sur l’avenue Robert à Fontainemelon, dans le secteur où la vitesse a été modifiée récemment. La police précise que ce n’est pas une nouvelle installation mais une adaptation du radar fixe actuel, et que les conducteurs en sont informés « de manière préventive pour éviter au maximum les infractions ».

Autre nouveauté, les amendes seront désormais facturées avec un code QR dès le mois d’avril, à l’instar de la sécurité publique des communes.

Finalement, la police annonce vouloir augmenter les actions de prévention ainsi que la présence visible des patrouilles. Elle espère ainsi « diminuer la courbe des statistiques en matière d’accidents ». /comm-jja