Festi'neuch affiche complet pour l'ensemble de son édition 2024

Festi'neuch, qui se tiendra du 13 au 16 juin à Neuchâtel, affiche complet les quatre jours, deux mois avant son déroulement, à l'instar de l'édition de l'an dernier. L’engouement et la fidélité du public enchantent l’équipe organisatrice de la manifestation.

Une plateforme de revente de billets a été mise en place par Festi’neuch et son partenaire billetterie See Tickets, afin de "permettre des transactions sécurisées et des prix de reventes maîtrisés", ont indiqué les organisateurs. Ces derniers avaient déjà annoncé un dimanche à guichets fermés en janvier.

La programmation complète de la 23e édition du festival a été dévoilée début mars. Le rap du Jurassien Sim’s, l’électro-pop du Français French 79 et l’énergie des Sud-Africains de Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUB) viendront notamment faire vibrer les Jeunes-Rives à l'aube de l'été.

Antérieurement, l'organisation du Neuchâtel openair festival avait indiqué, début décembre déjà, que leur programme comprenait Etienne Daho, Bigflo & Oli, Zaho de Sagazan, ou encore Eddy de Pretto. Reconnue comme "la révélation francophone de l’année", Zaho de Sagazan se produira par exemple le 13 juin.

