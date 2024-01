Sarah Fuchs-Rota élue au Conseil communal de Val-de-Travers

Sarah Fuchs-Rota, nouvelle conseillère communale de Val-de-Travers. Choisie par son parti en décembre, la socialiste était la seule candidate à la succession de Frédéric Mairy. Ce dernier remplacera Laurent Kurth au Conseil d’Etat le 1er mars. Sarah Fuchs-Rota a donc été tacitement élue par le Conseil général ce mardi soir. L’élection de l’actuelle élue du législatif vallonnier, et députée au Grand Conseil, marque le retour d’une femme au sein du Conseil communal de Val-de-Travers pour la première fois depuis le départ de la libérale-radicale Chantal Brunner, début 2017. La socialiste entrera en fonction le 1er mars et jusqu’à la fin de la législature en cours, fin juin. Les élections communales du 21 avril permettront de déterminer si Sarah Fuchs-Rota pourra rester en poste.





Election complémentaire contestée

Plusieurs voix s’étaient élevées contre la tenue de cette élection complémentaire, avant la séance et le soir-même, une élection voulue par le Conseil communal fin novembre. Après avoir estimé que l’exécutif pouvait en principe tourner à quatre, l’exécutif a finalement constaté qu’il devait dès que possible à nouveau être cinq personnes à la tête de la Commune. Comme annoncé, l’UDC était absente ce mardi soir, y compris le président du Conseil général Niels Rosselet-Christ, remplacé par Cécile Mermet. Les trois élus des Verts, trois PLR, ainsi qu'une élue POP n’étaient pas présents non plus, portant le total d’absents à treize.







Sara Fuchs-Rota sera en direct mercredi dans La Matinale, dès 8h35. /swe