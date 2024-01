Une élection complémentaire contestée

Et ça, le parti socialiste de Val-de-Travers l’a compris. Même si son président Nicolas Béraneck rappelle bien qu’à aucun moment le PS n’a manigancé pour maintenir cette élection. « Nous n’avons fait que répondre à une demande du Conseil communal en présentant notre candidate », nous a-t-il précisé.





Le retournement de veste du Conseil communal

Dans ses revendications, l’UDC déplore aussi le changement d’avis des autorités. Celles-ci avaient d’abord annoncé pouvoir gérer la Commune à quatre, entre mars et juin. Trois facteurs ont entrainé ce retournement de situation, selon le président du Conseil communal Christophe Calame : la validation dans les urnes que le système d’élection par le Conseil général était satisfaisant ; la constatation que la charge de travail était plus importante que prévu pour le poste occupé par Frédéric Mairy, alors que les membres du Conseil communal se sont déjà partagés certains services du conseiller communal Eric Sivignon ; et la volonté de garder un suivi auprès des services. « Dans notre communiqué de presse, on avait marqué qu’on allait en principe fonctionner à quatre. On a changé notre fusil d’épaule et on l’assume parfaitement. C’est absolument nécessaire de fonctionner à cinq dès que possible », développe Christophe Calame. « C’était une erreur stratégique, on n’aurait pas dû le faire de cette façon-là. »