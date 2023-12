Soirée tendue pour le budget de Val-de-Travers

À l’image de l’Areuse gonflée par les pluies, le Conseil général de Val-de-Travers n’a pas été un long fleuve tranquille lundi soir. Au programme : le budget 2024, avec ce déficit de plus de 2,3 millions de francs. Dans un premier temps, les groupes politiques ont souligné un résultat globalement encourageant, malgré le contexte actuel. Quelques inquiétudes concernant l’augmentation de la dette communale ainsi que le cumul de budgets négatifs au fil des années sont revenues dans l’hémicycle, sans pour autant inquiéter les discussions.





Opposition gauche-droite sur les amendements

Deux « gros » amendements ont ensuite été présentés au législatif : celui du Conseil communal qui proposait une amélioration de 500'000 francs, et le texte du PLR avec 800'000 francs d’économies. Ce dernier ne ciblait par contre pas où le Conseil communal devait procéder à des coupes. Arrivées tardivement sur la table des conseillers généraux, les deux propositions ont vivement fait réagir les socialistes, qui ont rappelé que des discussions préalables se tenaient normalement en commission. « Aucune proposition concrète n’a été faite à ce moment-là » rappelle Emil Margot. « On ne peut donc pas discuter dans un cadre institutionnel et avoir l’avis du Conseil communal ou des autres groupes. On n’a pas pu négocier ce soir. »