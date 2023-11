Malgré un déficit, Val-de-Travers va mieux

Malgré ces chiffres, le Conseil communal ne se veut pas alarmiste. L’amélioration du budget 2024 permet à la Commune d’avoir une capacité d’investissement importante, par rapport aux années précédentes. Son plafond se monte à 2,4 millions. Pour Frédéric Mairy cela risque de n’être pas suffisant au vu des investissements à venir. « (…). L’année prochaine, on s’attend à lancer quelques travaux importants. On pense notamment à la traversée du village de Couvet. D’autres projets sont aussi prévus, qui vont demander certainement une dérogation au Conseil général. La dérogation, elle a pour but de nous permettre de réaliser ces projets en empruntant un peu plus, que ce que le permet notre règlement des finances. »