Une loi pour réintroduire le cumul des mandats

Depuis 2019, il n’est pas possible de siéger au Grand Conseil et dans un conseil communal. Les autorités de Val-de-Travers veulent que cela change. Un projet de loi va être déposé pour réinstaurer le cumul des mandats. Toutefois, il ne s'agit pas d'un retour en arrière complet, explique Benoît Simon-Vermot, conseiller communal en charge du dicastère de l'administration et de la protection de la population : « Lors des dernières législatures avant la réforme, on s’est rendu compte que certaines communes avaient pris beaucoup de poids au niveau de l’hémicycle cantonal. Les députés ont pris une décision à l’époque, assez radicale de dire il n’y a plus aucun conseiller communal professionnel ou non professionnel dans ses rangs. On se rend compte que d’un côté nous étions dans un extrême où il y avait beaucoup de communes qui étaient peut-être surreprésentées. Maintenant, on est dans un autre extrême où les communes ne sont plus représentées. Donc l’idée est d’aller au milieu et de dire que deux conseillers communaux professionnels ou non-professionnels pourraient siéger au sein du Grand Conseil avec une élection normale et c’est la population qui décide infine. »