Val-de-Travers n’enterre pas l’idée d’un parlement des jeunes

La commission pour la mise en place d’un parlement des jeunes devrait voir le jour prochainement. Le POP Philippe Vaucher souhaite y participer. Il espère des résultats le plus rapidement possible, « d’ici six mois à une année ». Il précise même qu’il a déjà des contacts de personnes motivées à travailler sur le sujet en dehors du Conseil général. Le popiste précise aussi que « la chose publique concerne tout le monde. Ce n’est pas une question de combat gauche-droite, c’est vraiment le fait de dire qu’on veut promouvoir la citoyenneté et apprendre à débattre ».