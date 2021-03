Val-de-Travers aura son parlement des jeunes

Le Conseil général de Val-de-Travers s’est retrouvé pour la première fois de la législature lundi soir, toujours de manière délocalisée à espaceVal à Couvet. Le programme était léger pour cette première séance : seules quelques motions ont occupé les conseillers généraux. Le POP a notamment demandé la création d’un parlement des jeunes à Val-de-Travers. Une demande qui coïncide avec la volonté du Conseil communal: celui-ci avait lancé un sondage auprès des 12-18 ans en décembre dernier, dans cette optique.

Les résultats détaillés de ce sondage ont été présentés lundi soir : sur les près de 700 jeunes vivant au Val-de-Travers (Les Verrières et La Côte-aux-Fées compris), seuls 40 adolescents ont répondu aux différentes questions. 67% d’entre eux ont déclaré avoir un intérêt pour la politique suisse, 60% pour la politique communale et 15% sans intérêt. 60% des sondés souhaiteraient la mise en place d’un crédit jeunesse, et 18% seraient prêts à s’engager dans un parlement des jeunes. Ce résultat montre selon les autoritésvallonnières qu’il existe un potentiel limité pour la création d’un parlement des jeunes.

Mais les conseillers généraux n’étaient pas de cet avis: de manière unanime, ils ont accepté de poursuivre ce projet afin d’encourager les adolescents à s’engager. Si la forme que prendra le parlement des jeunes du Val-de-Travers est encore à définir, le Conseil communal a un an pour formuler un concept, le fond a été évoqué lundi soir : la création d’un espace pour les jeunes Vallonniers, créé avec les jeunes et supervisé de loin par les adultes.