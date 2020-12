Un projet de parlement des jeunes au Val-de-Travers

Que manque-t-il au Val-de-Travers ? C’est avec cette question que la commune de Val-de-Travers invite tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans dans la région à s’exprimer sur la plateforme engage.ch. Le Conseil communal a profité d’une collaboration avec la Fédération suisse des parlements des jeunes pour lancer cette enquête. Le but est de récolter les avis de cette tranche d'âge et de pouvoir créer le débat. L'objectif final est de créer un parlement des jeunes au Val-de-Travers. Même si la forme de cette structure n’est pas encore définie par les autorités et dépendra surtout des membres qui le rejoindront, le Conseil communal juge important que les jeunes puissent aussi avoir un outil pour communiquer avec les politiciens et faire valoir leur opinion.

Le Conseiller communal Christophe Calame, en charge de la jeunesse et de l’enseignement, espère par ce biais encourager les jeunes de la région à s’investir pour leur commune. Et le cas échéant, il espère ainsi inviter les Vallonniers à ne pas quitter leur région dès que l’enseignement obligatoire est terminé.