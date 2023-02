La population de Val-de-Travers pourrait élire le Conseil communal

« L’effort collectif a payé ». Les membres de l’UDC et du parti AGORA ne cachaient pas leur joie jeudi matin en conférence de presse. Le comité pluripartite souhaite que la population de Val-de-Travers élise elle-même le Conseil communal, afin de donner plus de chances aux petits partis. L’initiative lancée fin août 2022 a déjà récolté plus de 1'000 signatures, alors que 888 étaient nécessaires pour faire aboutir le texte. Elle sera déposée à la Chancellerie communale la semaine prochaine. Les paraphes ont été simples à récolter, selon le comité. Ils doivent encore être vérifiés, mais la marge semble bonne pour que la proposition d’AGORA et de l’UDC passe par les urnes.