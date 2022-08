Une initiative pour élire les autorités communales de Val-de-Travers

« Il y a une fracture entre la représentation de l’exécutif et ce que la population de Val-de-Travers veut ». C’est ce qu’estiment certains membres de l’UDC et d’Agora, qui lancent une initiative afin que la population de Val-de-Travers élise elle-même les membres du Conseil communal. Mardi matin lors d’une conférence de presse à Noiraigue, quatre membres du comité d’initiative ont exposé leurs arguments. Ils estiment qu’il faudrait plus de diversité au sein de l’exécutif vallonnier, représenté aujourd’hui par deux partis : le parti libéral-radical et le parti socialiste. Au sein du Conseil général, sept formations politiques sont représentées.