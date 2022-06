Meilleur accès aux psychothérapies dès le 1er juillet

Un accord tarifaire a été conclu entre les associations de psychologues, H+ Les Hôpitaux de Suisse et certains assureurs (Helsana, Sanitas, CPT, KPT) via leurs représentants. Ils ont accepté un tarif horaire à 154,80 CHF valable jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les tarifs seront réévalués selon les données récoltées au sujet des prestations et coûts engendrés par le changement, pour être ensuite fixées définitivement.





Plusieurs assureurs refusent l'augmentation du tarif horaire

Mais la CSS et Tarif Suisse (représentant Santé Suisse, composé de 41 membres dont le Groupe Mutuel ou Visana) souhaitent le maintien de l'ancien tarif horaire d’environ 130 CHF, selon Gaëtane Donzé, en vigueur au temps du système de délégation.

L’Association neuchâteloise des psychologues et psychologues-psychothérapeutes appelle le canton à négocier un tarif uniforme à 154,80 CHF et ne pas céder aux demandes des assureurs. Gaëtane Donzé explique qu’une différence de tarif selon l’assurance créerait une inégalité pour les patients et que les anciens tarifs que souhaitent conserver ces assurances ne sont plus actuels.