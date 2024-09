Les consultations en pharmacie n’attirent pas les foules à Neuchâtel

Comment faire baisser les coûts de la santé ? La question est de retour sur toutes les lèvres après l’annonce hier de l’augmentation des primes maladie pour 2025. Dans le canton de Neuchâtel cette hausse s’élève en moyenne à 4,6%.

Parmi les solutions avancées pour désengorger les médecins généralistes et les urgences, les consultations directement en pharmacie existent depuis 2019. Certains médicaments normalement soumis à ordonnances peuvent y être remis au patient après une anamnèse. Concrètement, il est possible de consulter son pharmacien pour certains problèmes du quotidien comme la conjonctivite, la toux ou les problèmes vaginaux. En revanche, certains cas nécessitent de passer directement par son généraliste, notamment lorsque l’on est une femme enceinte ou lorsqu’un traitement plus spécifique est nécessaire. Le patient sera alors redirigé vers son médecin, les urgences ou la voie verte.





Une demande modérée

Bien qu’aucune étude n’existe pour permettre de quantifier la demande, les pharmaciens neuchâtelois estiment qu’elle est relativement faible. « C’est plutôt des patients qui viennent au comptoir et on se rend compte qu’il leur faudrait une proposition supplémentaire. Après ces patients ont tendance à revenir pour un autre avis », précise Sylvain Bel, président de l’ordre neuchâtelois des pharmaciens. Il ajoute toutefois observer une légère augmentation des demandes.