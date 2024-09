Près de 4,6% de hausse des primes maladie à Neuchâtel

Dans le détail à Neuchâtel, la prime des adultes (incl. franchises à option et modèles) de l'assurance obligatoire des soins connaîtra une augmentation moyenne de 18,7 francs par mois (+3,8 %) et atteindra 512,8 francs. Mais la différence s'annonce importante selon la caisse pour laquelle vous opterez l'an prochain. Par exemple, pour un adulte chez Assura, avec une franchise à 2'500 francs, avec médecin de famille et sans assurance accidents, la prime passera de 386,60 francs à 393,2 francs en 2025, soit une augmentation de 79,20 francs par année. En comparaison, Helsana, qui avait la prime la plus basse en 2024 pour ce même modèle, verra ses factures mensuelles passer de 369,40 francs à 397,70 francs en 2025, soit 339,60 francs de plus par année. Il ressort globalement que les assureurs qui avaient proposé les primes les plus basses en 2024, comme Helsana ou Sanitas, connaissent une augmentation marquée.

Du côté de la prime des jeunes adultes, elle augmentera de 16,80 francs (+5 %) par mois et atteindra 351,8 francs en moyenne et celle des enfants augmentera en moyenne de 5,9 francs (+4,7 %) et s'élèvera à 131,6 francs.

Retrouvez sur ce lien un document qui vous permettra de comparer les primes proposées par les assureurs-maladie à Neuchâtel.