Tardoc, une réforme en mouvement

Actuellement, les médecins de famille gagnent parfois entre deux et trois fois moins que certaines autres spécialités.Autre concept introduit par Tardoc : les forfaits ambulatoires. Une solution qui concerne plutôt des spécialités opératoires : urologie, ORL, gynécologie, dermatologie, etc… Tout ce qui est en lien avec l’intervention chirurgicale est compris dedans. Pour le moment, les médecins de famille ne sont pas concernés par cet aspect.





Pas forcément plus simple

On a beaucoup présenté Tardoc comme une simplification, avec trois fois moins de positions tarifaires qu’auparavant (de 4'500 à 1'300). En ce qui concerne les médecins de recours, le nombre de prestations qui les concerne a plutôt augmenté. « Ce qui donne aussi une certaine transparence », selon Dominique Bünzli, puisque la mention sur la facture de certaines prestations (conseil, prestation psycho-sociale) permet de comprendre pour quelle raison les médecins ont dépassé une certaine durée lors de leur consultation. « Ça reste des factures assez difficiles à lire », reconnaît toutefois le président de la SNM.





Un système évolutif

Tardoc, c’est un système prévu pour être modifié en fonction des souhaits des différents acteurs du système de santé. Mais tout changement réclame plusieurs étapes : un débat au niveau des sociétés de discipline, puis au sein de la FMH, après quoi la discussion est transmise aux partenaires tarifaires et c’est au final le Conseil fédéral qui tranche. Un processus qui dure en principe deux ans.