Assura revoit son système de facturation

Changement de méthode chez Assura. Depuis mi-mars, les assurés n’ont plus besoin de payer certaines factures de leur poche, avant d’essayer de se faire rembourser. La caisse d’assurance maladie a choisi de s’aligner sur la pratique de la plupart de ses concurrents en passant au modèle du tiers payant.





Des factures envoyées directement à l’assureur

Les assurés n’ont plus besoin de sortir leur porte-monnaie chez le médecin, le pharmacien ou à la suite d’analyses en laboratoire. Les factures de ces prestataires sont désormais envoyées directement à Assura, avec une copie à l’assuré pour vérification. La caisse maladie adresse une facture au patient seulement si une part du montant revient à sa charge, par exemple la franchise.

Jusque-là, ce travail administratif était du ressort des assurés. Ce sont eux qui devaient payer la facture, avant d’entamer des procédures de remboursement auprès de leur assureur, soit le système du tiers garant.





Un changement lié à un nouveau système informatique

Assura a choisi de modifier ses pratiques à la suite d’une refonte de son système informatique, qui a rendu le modèle du tiers payant plus attractif et plus simple, selon sa responsable communication Karin Devalte. Celle-ci ajoute que ce changement répond aussi à une « attente qui était régulièrement exprimée ».

Karin Devalte précise que ce nouveau système induit « moins de coûts administratifs », étant donné que les factures envoyées par les prestataires de soins arrivent dans un format standardisé et que les données peuvent être traitées « plus efficacement ».