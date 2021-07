Des tests tardifs pour les fêtards neuchâtelois

Se faire tester gratuitement et sortir en boîte de nuit, ce sera possible ce week-end à Neuchâtel. Plusieurs établissements du monde de la nuit mettent sur pied une zone de dépistage tardif sans rendez-vous au centre-ville avec un laboratoire mobile. Cette dernière sera ouverte vendredi et samedi de 16h à 21h au Faubourg du lac 3.

Les tests antigéniques seront gratuits sur présentation d’une carte d’assurance suisse et d’une pièce d’identité. Alors que les rendez-vous pour effectuer les tests gratuits sont saturés dans le canton de Neuchâtel, avec plusieurs jours de délai, cette opération est vitale pour les boîtes de nuit.