Un nouveau variant du Covid contagieux mais peu virulent

Un nouveau variant du Covid fait parler de lui. Surnommé Eris, il a déjà été observé en Suisse romande, mais pas encore officiellement à Neuchâtel. Il est passablement répandu en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Asie.

Les autorités sanitaires suivent cette évolution de près. Selon le médecin cantonal neuchâtelois, Laurent Kaufmann, ce nouveau variant va devenir dominant, car il est plus contagieux.





Contagieux mais a priori peu virulent

Eris provoque les symptômes habituels : rhume, maux de tête, toux ou encore fébrilité, mais ne semble pas entraîner une hausse de la mortalité et des hospitalisations. « Il n’y a pas d’indice qu’il soit plus grave en termes d’impact sur la santé », explique Laurent Kaufmann. En France, les fêtes de Bayonne semblent avoir joué le rôle d’accélérateur de la propagation. Dans le canton de Neuchâtel, l’automne sera marqué par la Fête des Vendanges à Neuchâtel et par la Braderie à La Chaux-de-Fonds. La rentrée scolaire provoque également un brassage important de la population. Pour les autorités sanitaires, il n’est pas prévu pour autant de recommander à nouveau le port du masque. « Ce Covid est dans la société. Il ne doit plus avoir d’impact sur son fonctionnement, sur l’économie ou sur les loisirs », précise Laurent Kaufmann.