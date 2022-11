Vaccin contre la grippe : c’est reparti

Une précaution qui peut sauver des vies. La Journée nationale de la vaccination contre la grippe saisonnière a lieu le vendredi 25 novembre. A cette occasion, les autorités sanitaires neuchâteloises recommandent aux personnes à risque de se faire vacciner.

Pendant toute la journée, de nombreuses pharmacies et cabinets médicaux se mobilisent. Pour 30 francs, il est possible d’y recevoir le vaccin, sans rendez-vous, ni consultation. Les personnes les plus directement concernées sont les plus de 65 ans, les patients atteints d’une maladie chronique, les femmes enceintes, les enfants prématurés, mais aussi les professionnels de la santé et leurs proches.

Les spécialistes rappellent que le vaccin contre la grippe saisonnière ne protège pas contre les autres refroidissements, ni contre le Covid-19. Il est possible de coupler des injections contre la grippe et le Covid. Aucun intervalle minimal entre les deux vaccinations n’est recommandé. /comm-jhi