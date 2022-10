Neuchâtel satisfait de la première semaine de vaccination

Cette campagne vise particulièrement les personnes vulnérables face au coronavirus. Le canton ciblait par exemple les individus de plus de 65 ans, les personnes à risque en raison d’une maladie ou les femmes enceintes. Et la cible semble atteinte après une semaine selon Claude-François Robert. Deux tiers des personnes qui ont reçu le sérum sont âgés de plus de 65 ans. À titre de comparaison, 20% des personnes âgées de plus 80 ans ont reçu une dose de rappel cet été.