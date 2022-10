La vaccination de rappel contre le Covid-19 démarre lundi

Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse en Suisse. En une semaine, le nombre de nouveau cas a augmenté de 49,4%, indiquait mardi l’Office fédéral de la santé publique.

Dans ce contexte, le canton de Neuchâtel lance sa campagne de vaccination de rappel contre le coronavirus. Dès lundi, les Neuchâtelois pourront recevoir le sérum au centre de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds et à celui de La Maladière à Neuchâtel, pendant 8 semaines. L’inscription est possible dès ce jeudi. Seul le nouveau vaccin à ARNm bivalent Spikevax de Moderna y sera administré, gratuitement. Ce sérum cible la souche initiale du virus ainsi que l’Omicron/BA.1. Un délai de quatre mois après une précédente vaccination ou une contamination doit être respecté.





En priorité pour les personnes vulnérables

L’objectif de ce rappel est de « réduire les formes sévères de la maladie et limiter la charge pour le système de santé », rappellent le Canton et la Confédération. Mais contrairement aux hivers précédents, 97% de la population présente des anticorps contre le SARS-CoV-2 grâce à une vaccination ou une guérison, souligne l’OFSP. La recommandation de vaccination cet automne vise donc prioritairement les personnes vulnérables. Il s’agit des individus âgés de 65 ans ou plus, des personnes à risque en raison d’une maladie ou des femmes enceintes. Les professionnels et privés qui travaillent dans les soins aigus ou s’occupent de personnes vulnérables sont également concernés.

La vaccination de rappel est toutefois également ouverte aux personnes de plus de 16 ans sans facteur de risque « qui veulent réduire les effets négatifs de l’infection et les complications sévères ainsi que se donner une chance d’éviter un Covid long », précise le Canton.





Bilan de la précédente campagne

Le Canton de Neuchâtel tire également le bilan de la première campagne de vaccination qui a duré 15 mois. « Les bénéfices du vaccin ont clairement été constatés dans le canton de Neuchâtel durant la première campagne de vaccination : hospitalisations, cas sévères de Covid en EMS et décès ont drastiquement diminué », note la chancellerie d’État. Entre décembre 2020 et mars 2022, 73% de la population neuchâteloise a reçu au moins une dose de vaccin. Au total, plus de 310'000 doses ont été injectées. /comm-ara