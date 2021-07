Le monde de la nuit réclame des tests tardifs

Les bars et boîtes de nuit retrouvent enfin leur public. Depuis le week-end dernier, les établissements du monde de la nuit peuvent rouvrir leurs portes, mais sous conditions. Les fêtards doivent présenter à l’entrée un certificat Covid. Ce sésame peut être obtenu si la personne a reçu deux doses de vaccin, si elle a contracté et guéri du Covid-19 dans les six derniers mois ou si elle a effectué un test rapide dans les dernières 72 heures. Giuseppe Bianchi, le gérant du Seven Club à Neuchâtel, a rouvert son établissement le week-end dernier et a accueilli une centaine de clients. Il a pu constater que le système de certificat fonctionne « plutôt bien ».