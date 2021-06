Eolien : existence d’accords entre Groupe E et certaines communes neuchâteloises

Les pratiques de Groupe E dans le canton de Fribourg sont similaires dans le canton de Neuchâtel. Il y a quelques semaines, l’affaire avait fait grand bruit en terres fribourgeoises : des textes confidentiels concernant des projets éoliens avaient été découverts. Ces contrats définissaient la manière dont les communes devaient se comporter vis-à-vis de l’éolien. Aujourd’hui, on apprend que des textes similaires lient aussi certaines communes neuchâteloises au fournisseur énergétique.

Val-de-Travers et Val-de-Ruz possèdent des conventions avec Groupe E Greenwatt ; ceci afin de promouvoir les parcs éoliens de la Montagne de Buttes, respectivement ceux des Quatre-Bornes et de Montperreux. Des textes qui définissent la manière dont les communes et le fournisseur d’énergie doivent se comporter, mais qui manquent d’objectivité selon Michel Fior, président de l’association Paysage libre, qui a dévoilé jeudi ces accords.